X Factor 2024: i Punkcake infiammano il palco e volano al terzo live.

X Factor 2024, la band aretina in squadra con Manuel Agnelli con ‘Gone Daddy Gone’ dei Violent Femmes vola al terzo live del talent Sky.

Standing ovation per i giovani musicisti del Valdarno al secondo live show del talent condotto da Giorgia. La band, nata durante il lockdown Covid, si scambia i ruoli sul palco con tanto di novità xilofono nel secondo live che ha visto l’eliminazione di Pablo Murphy

Manuel Agnelli al terzo live di giovedì 7 novembre dunque con la squadra integra. Con i Punkcake, grande performance di Danielle, Daniel Gasperini, con Lugano addio di Ivan Graziani. E della giovanissima Mimì Caruso con ‘Something On Your Mind’ di Karen Dalton.

Squadra integra anche per Achille Lauro con i trascinatori jazz Patagarri, Lorenzo Salvetti, 16 anni, e Les Votives.

Così come per Jack La Furia, al terzo live porta Elma, i The Foolz, e Francamente.

Con l’eliminazione di Pablo Murphy dopo la band Dimensione Brama, Paola Iezzi al terzo live solo con Lowrah.

A fare il tifo per i Punkcake anche Sergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini, via Fb: “Forza Punkcake”