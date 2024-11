Getting your Trinity Audio player ready...

Tananai a Firenze e Livorno: ‘Calmocobra live 2024’

Tananai a Firenze e Livorno, doppia data in Toscana dopo il terzo live di X Factor 2024 in cui il cantautore è stato super ospite giovedì 7 novembre.

Tananai in concerto nei palazzetti con ‘Calmocobra live 2024’, dopo il doppio sold out di Milano venerdì 8 novembre sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze e sabato 23 novembre sotto i riflettori del Modigliani Forum a Livorno.

Passando prima da Padova, Bari, Eboli, Roma.

A Livorno un ritorno per Tananai, Alberto Cotta Ramusino, dopo il concerto in piazza Mazzini per ‘Straborgo 2022’, dopo quell’ultimo posto al Festival di Sanremo con ‘Sesso occasionale’ da cui è partito il grande successo poi culminato con ‘Tango’ fino alla hit dell’estate 2024 ‘Storie brevi’ insieme ad Annalisa.

‘Calmocobra’ è l’ultimo album di Tananai, appena uscito subito al vertice delle classifiche.