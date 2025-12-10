Crisi del riciclo e costi alle stelle: Cgil lancia l’Sos per il distretto della plastica

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un settore strategico è in ginocchio. Cgil e Filctem Toscana lanciano un grido d’allarme per il comparto gomma-plastica. La crisi morde e mette a rischio il futuro di oltre 8mila lavoratori impiegati nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Lucca. Il 2025 si chiude con un segnale inequivocabile: l’uso degli ammortizzatori sociali è in forte aumento.

La diagnosi dei sindacati è spietata. Fabio Berni e Giuseppe Dentato, segretari regionali, elencano i mali del settore. C’è un drastico calo degli ordinativi. Pesano i costi energetici, diventati ormai insostenibili per la competitività delle nostre imprese. A questo si aggiunge la tempesta perfetta dell’automotive, settore collegato che sta vivendo una profonda recessione. Ma il colpo di grazia arriva dall’estero: la concorrenza di prodotti extra-UE a basso costo è spietata, spesso favorita da normative ambientali e sociali inesistenti.

L’aspetto più preoccupante riguarda l’economia circolare. Il comparto del riciclo, fiore all’occhiello della transizione ecologica toscana, è fermo. Il motivo è economico. La plastica vergine o riciclata che arriva da fuori Europa viene venduta a un prezzo stracciato: costa un terzo rispetto a quella prodotta in Italia. Le conseguenze sono visibili. Le aziende continuano a raccogliere e selezionare i rifiuti, ma non riescono a vendere la materia prima seconda. I magazzini e i piazzali sono pieni di materiale invenduto. Il rischio concreto è che il blocco della filiera si ripercuota sulla raccolta differenziata nelle città.

Le aziende italiane, eccellenze tecnologiche con personale qualificato, rischiano di essere espulse dal mercato. Per questo Cgil e Filctem chiedono un intervento immediato. Serve un’azione del Governo con politiche industriali mirate. Occorrono misure per abbattere i costi dell’energia e sistemi di certificazione che tutelino le produzioni locali. La richiesta è chiara: monitoraggio attento da parte delle istituzioni locali e sostegno concreto da Roma. Temi che saranno al centro dello sciopero generale e della manifestazione prevista a Firenze per il 12 dicembre.