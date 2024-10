Buy Tuscany 2025, Costa degli Etruschi al lavoro per organizzazione

Buy Tuscany 2025, dopo l’edizione 2024 ospitata a Pisa, ambito turistico Costa degli Etruschi al lavoro per organizzare l’edizione 2025. Il passaggio di consegne è avvenuto durante la conclusione del Buy Tuscany 2024 a Pisa. A settembre 2025 l’Ambito turistico Costa degli Etruschi accoglierà la più grande manifestazione B2B organizzata da Toscana Promozione Turistica, il direttore Francesco Tapinassi: “Per la prima volta l’evento si svolgerà su un territorio diffuso”

Dunque sarà la Costa degli Etruschi ad ospitare il Buy Tuscany 2025. In arrivo operatori turistici da tutto il mondo.

A conclusione del Buy Tuscany 2024, il passaggio di consegne tra l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e Sandra Scarpellini, sindaca del Comune di Castagneto Carducci, che è capofila dell’Ambito turistico Costa degli Etruschi.

Con Toscana Promozione Turistica agenzia regionale organizzatrice della manifestazione che favorisce l’incontro tra buyers stranieri e aziende toscane, impegnata al fianco dei territori per la costruzione e la promozione del prodotto turistico.

Francesco Tapinassi: “Abbiamo accolto con favore la proposta dell’Ambito Costa degli Etruschi di organizzare con TPT la prossima edizione del Buy Tuscany che si terrà a settembre 2025. La scelta va nella direzione di dare ulteriore valore alla strategia ‘Toscana diffusa’ prevedendo per la prima volta un Buy Tuscany distribuito sul territorio”.

Sindaca Scarpellini: “Per noi è un onore ospitare un evento come il Buy Tuscany, che nel settembre 2025 permetterà alla Costa degli Etruschi di promuovere tutte le sue eccellenze grazie alla presenza di buyers in arrivo da tutto il mondo. Ringrazio Toscana Promozione Turistica per aver accettato la nostra candidatura, che ci consentirà di valorizzare un’offerta turistica diffusa in modo unitario”.

Quanto ai numeri del Buy Tuscany, l’edizione 2024 a Pisa ha confermato una crescita importante dei partecipanti. Le imprese toscane presenti sono state infatti 134 (+14 rispetto al 2023) mentre i buyers internazionali 182 (+32 rispetto al 2023) in rappresentanza di 40 paesi del mondo. Si tratta di un risultato che evidenzia il crescente interesse internazionale per il mercato toscano già emerso dai dati del 2023 e del 2024.