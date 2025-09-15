Pizza d’autore: la Toscana conquista la classifica 50 Top Pizza World

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Toscana brilla nella classifica mondiale 50 Top Pizza World. La guida on line di Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere premia i migliori locali internazionali. Sul podio: Masanielli di Caserta e Una pizza napoletana di New York. Ma il Granducato si fa notare, con quattro pizzerie nella top 100 e cinque se si conta anche ‘O Munaciello e la pizzeria di Miami al 55esimo posto.

Dalla Versilia a Pistoia, da Arezzo a Firenze, le pizzerie toscane mostrano un livello ormai internazionale.

Apogeo – Pietrasanta

44esimo al mondo, 19esimo in Italia. Apogeo di Massimo Giovannini è la punta di diamante toscana. Impasti leggeri, ingredienti freschi, forno a legna e servizio impeccabile. Il locale combina atmosfera accogliente e design moderno, con ottima carta di vini e birre.

La Fenice – Pistoia

46esimo al mondo. Manuel Maiorano ha scalato 23 posizioni in un anno. Il 16 settembre apre Crunch – Pizza di Strada, il suo secondo locale. Impasti maturati 36-48 ore, topping creativi e antipasti napoletani rendono l’esperienza unica.

O’ Scugnizzo – Arezzo

75esimo al mondo, 30esimo in Italia. La famiglia Police guida un locale classico e accogliente. Impasti perfetti, ingredienti di qualità e pizze come la Pirchipetola conquistano tutti.

Giovanni Santarpia – Firenze

85esimo al mondo, 34esimo in Italia. Prima pizzeria toscana a Firenze in classifica globale. Atmosfera calda, servizio cordiale, impasti lievitati con cura e condimenti freschi. Le Santarpizze, antipasti e dolci completano un’esperienza gastronomica memorabile.