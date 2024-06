Getting your Trinity Audio player ready...

Costa degli Etruschi in bus, protocollo d’intesa con AT.

Costa degli Etruschi, protocollo d’intesa per incentivare l’uso del trasporto pubblico per scoprire le bellezze della Costa degli Etruschi, nei Comuni in provincia di Livorno, e vivere così un’estate ecologica e sicura, privilegiando la scelta dell’autobus anziché del mezzo privato.

E’ questo il senso dell’accordo condiviso tra Ambito turistico Costa degli Etruschi e Autolinee Toscane e presentato a Castagneto Carducci, Comune capofila del progetto assieme agli altri Comuni ovvero Cecina, Santa Luce, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Bibbona, Sassetta, San Vincenzo, Suvereto, Campiglia Marittima e Piombino.

Presenti Alessandro Giardi, responsabile d’esercizio della sede di Livorno di at e Riccardo Nannipieri, coordinatore Comunicazione e Marketing del Dipartimento Nord di at. Assieme a Cristiano Pullini, assessore a turismo e trasporti del Comune di Castagneto Carducci, e Marco Pavoletti, coordinatore dell’Ambito Costa degli Etruschi.

L’intento dell’accordo è incentivare l’utilizzo del bus a fini turistici, culturali e per la fruizione del tempo libero verso le località turistiche presenti nei Comuni dell’Ambito ed in particolare per un progetto di mobilità sostenibile.

“In tutta la Toscana, AT sta portando avanti il progetto ‘Estate in bus’ – spiega Andrea Buonomini direttore area comunicazione e tecnologie di Autolinee Toscane – in cui crediamo molto e che decliniamo in vari territori proprio per valorizzare il bus come mezzo ideale per scoprire le bellezze della nostra regione. Si tratta di mappe che aiutano residenti e turisti a raggiungere la costa e le isole della Toscana in modo facile, etico e sostenibile, utilizzando l’autobus. In ogni mappa sono indicate spiagge e discese al mare, luoghi di interesse culturale e artistico, punti di riferimento utili.

“In questo territorio puntiamo sul messaggio ‘Scegli l’autobus’ che prevede più strumenti, quali nuove mappe dedicate, sia cartacee (distribuite ai punti informativi) che digitali (sul sito web at-bus.it, app at bus e canali social di AT), diffuse per evidenziare tutti i servizi autobus che possono essere utilizzati tra Donoratico e Castiglioncello e tra San Vincenzo e Piombino. Inoltre, abbiamo interamente decorato graficamente alcuni bus con le nostre campagne, come quello presentato oggi che sarà utilizzato sul tragitto della linea 006 (Marina di Castagneto-Donoratico-Castagneto-Sassetta) così da rappresentare un ulteriore elemento di valorizzazione del progetto, e quello che percorrerà le strade tra Piombino e San Vincenzo, declinando il messaggio ‘Goditi la Val di Cornia-Scegli il bus'”.

Il progetto copre tutta la Costa degli Etruschi con quattro bus personalizzati, fra Castagneto e Sassetta, in Val d Cornia e fra Rosignano e Cecina.

“Grazie alla proficua collaborazione tra Autolinee Toscane – dice Pullini – e il Comune di Castagneto, in qualità di capofila dell’Ambito, si sono potute valorizzare le linee di trasporto pubblico esistenti per l’utenza estiva, avviando un percorso di coordinamento con il gestore del trasporto pubblico che, nel futuro, potrà sviluppare ulteriori miglioramenti verso una mobilità sempre più sostenibile”.

Autolinee Toscane ricorda che, con la campagna ‘tip tap’, su tutta la propria flotta è attivo il pagamento contactless per acquistare biglietti a bordo senza costi aggiuntivi utilizzando carte di credito, debito, prepagate, smartphone e wearable abilitati dei circuiti Mastercard, Visa e American Express.