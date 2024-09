Getting your Trinity Audio player ready...

Costa degli Etruschi Toscana, nuovi prodotti turistici stagione 2025

Costa degli Etruschi Toscana, “uniti per costruire esperienze turistiche di qualità, con l’obiettivo di promuovere la nostra destinazione e richiamare un numero sempre maggiore di visitatori. La DMC (Destination Management Company) dell’ambito turistico Costa degli Etruschi lancia una call to action per progettare con gli operatori nuovi prodotti turistici da presentare nei prossimi appuntamenti che sono occasioni essenziali per la promozione del territorio e delle sue attività”.

In occasione del Buy Tuscany 2024, grande evento B2B organizzato il 26 settembre da Toscana Promozione Turistica a Pisa, la Costa degli Etruschi ha in programma una specifica attività promozionale.

“Nei giorni 27, 28 e 29 settembre – spiega Dario Nalin della DMC di ambito – ospiteremo due gruppi di buyers per illustrare e far conoscere la Costa degli Etruschi nei diversi aspetti che la caratterizzano: natura, mare, borghi collinari ma anche sport, benessere ed enogastronomia”.

Nei giorni 9-10-11 ottobre la DMC sarà al TTG Travel Experience a Rimini, uno degli appuntamenti più importanti per il settore turistico, evento che permette di confrontarsi con tour operator nazionali e internazionali.

In vista dei questi appuntamenti, informa Costa degli Etruschi, la DMC Costa degli Etruschi sta predisponendo un catalogo di prodotti turistici (esperienze e pacchetti su più giorni) da presentare ai buyers in vista dell’autunno e della stagione 2025, sviluppato sia in versione cartacea che digitale e pertanto implementabile in maniera più veloce e flessibile. Gli stessi prodotti turistici saranno anche presentati nella sezione offerte del portale regionale www.visittuscany.com e nella nuova sezione di booking online sul portale www.costadeglietruschi.eu.