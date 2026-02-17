Reputazione turistica, il sorpasso della Toscana: è la regione più ambita e apprezzata d’Italia

La Toscana è la regione con la migliore reputazione turistica in Italia. A sancire il primato è l’ottava edizione del Regional Tourism Reputation Index realizzato da Demoskopika, che per il 2024 registra un significativo cambio al vertice della classifica nazionale. Con un punteggio complessivo di 109,6, il sistema turistico toscano ha operato il sorpasso sul Trentino-Alto Adige (fermo a 108,0 punti), conquistando la leadership assoluta nel Belpaese.

L’analisi dell’Istituto di ricerca ha premiato la capacità della Toscana di eccellere in modo trasversale su più indicatori. Il primato è stato costruito in particolare sulla popolarità della destinazione: la regione si piazza al primo posto per interesse suscitato online, ottenendo il punteggio più alto nel ranking parziale (133,3 punti) e una media di interesse nel tempo pari a 78 punti nelle ricerche su Google Trends.

A questo dato, che misura l’attrattività del brand territoriale, si affianca la concretezza dell’esperienza vissuta dai visitatori. La Toscana conquista infatti la medaglia d’argento nella valutazione dell’offerta ricettiva, ristorativa e culturale (114,4 punti), posizionandosi subito dietro al Trentino Alto Adige. Un risultato frutto dell’analisi di quasi 79mila strutture e attrazioni, le cui recensioni sui principali portali (da TripAdvisor a Booking) hanno restituito un sentiment estremamente positivo da parte del pubblico.

Il risultato toscano assume un valore ancora più rilevante se inserito nel quadro continentale. Secondo l’European Tourism Reputation Index, l’Italia si conferma per il secondo anno consecutivo la destinazione con la miglior reputazione in Europa (davanti a Grecia e Spagna), grazie ai primati nella ricerca e nella popolarità. In questo scenario, la Toscana si configura dunque come la “punta di diamante” del sistema turistico più apprezzato del Vecchio Continente.

Il primato toscano, insieme al terzo posto della Sicilia, evidenzia come la competizione si giochi sempre più sulla capacità di intercettare i desideri dei viaggiatori. Come sottolineato dal presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, la chiave per mantenere e rafforzare questi posizionamenti risiede nell’analisi dei dati: «Prevedere i flussi turistici rafforza la reputazione. Vincono quelle destinazioni capaci di anticipare la domanda di consumo turistico», adattando servizi e promozione alle aspettative di un mercato in continua evoluzione.