Il grossetano Simone Guerrini confermato presidente regionale dei balneari

Il numero uno della Fiba: "Dobbiamo essere vicini ai nostri associati, come supporto, in vista del nuovo quadro normativo"

GROSSETO – Simone Guerrini è stato confermato presidente regionale Fiba per la Toscana, la federazione dei balneari di Confesercenti. L’elezione è avvenuta oggi pomeriggio, durante l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.

Guerrini, 48 anni, di Grosseto, gestore di uno stabilimento balneare a Marina di Grosseto, accoglie con onore e grande senso di responsabilità il rinnovo dell’incarico.

“Sono molto onorato della riconferma, in un momento delicato per tutti i balneari. Un incarico importante, ma tutto è reso più armonioso grazie alla vicinanza degli imprenditori stessi e all’apparato di Confesercenti – commenta Guerrini – Continueremo a collaborare con le varie istituzioni ed enti, sia a livello regionale che come supporto nei vari territori, per rappresentare al meglio le innumerevoli tematiche che riguardano il nostro settore. Sicuramente sarà un periodo di continui approfondimenti, iniziative e studi, che abbiamo già iniziato ad intraprendere e che continueremo nel corso degli anni, in virtù dei continui cambiamenti che stanno caratterizzando il settore. Dobbiamo essere vicini ai nostri associati, come supporto, in vista del nuovo quadro normativo. La strada della riconferma in un periodo storico come questo rappresenta la continuità e la vicinanza nei confronti delle imprese balneari. Ci tengo a ringraziare, per l’aiuto e la collaborazione avuta fino ad oggi, i due vice presidenti Cristiano Pezzini e Maurizio Frassoni, oltre che la coordinatrice regionale Maila Bettaccini”

© Riproduzione riservata

