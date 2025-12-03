Dop, Igp e Bio: la Regione premia chi porta l’eccellenza nel piatto. Domani il via al bando

Getting your Trinity Audio player ready...

La ristorazione toscana punta sulla qualità certificata e sulla sostenibilità. Scatta domani, giovedì 4 dicembre 2025, il nuovo bando regionale pensato per supportare la transizione ecologica del settore. L’avviso pubblico resterà aperto fino al 31 marzo 2026.

Sul piatto ci sono quasi 90 mila euro. I beneficiari sono le imprese di ristorazione, gli agriturismi e gli istituti alberghieri. Lo scopo è chiaro: incentivare l’uso di materie prime d’eccellenza. Si parla di prodotti a indicazione geografica (DOP e IGP), di specialità tradizionali (PAT) e di alimenti certificati biologici. Non basta cucinarli: il bando premia chi organizza eventi e attività per far conoscere ai consumatori la storia e la cultura che si celano dietro ogni sapore.

“Vogliamo un modello di ristorazione sempre più sostenibile e radicato”, hanno commentato il presidente Eugenio Giani e l’assessore Leonardo Marras. L’intento è creare una filiera virtuosa. Si parte dalla terra per arrivare alla tavola, sostenendo i produttori locali e tutelando l’ambiente. “Valorizzare questi prodotti significa difendere il nostro patrimonio agroalimentare”, hanno aggiunto.

Le risorse sono divise in due tronconi. Circa 69 mila euro andranno alle attività commerciali (ristoranti e agriturismi). I restanti 20 mila euro sono riservati alla formazione, ovvero agli istituti alberghieri che gestiscono mense scolastiche. L’agevolazione copre l’utilizzo dei 32 prodotti toscani certificati (16 DOP e 16 IGP) e dei prodotti tradizionali inseriti nell’elenco ministeriale.

Per ottenere i fondi, le iniziative devono essere promosse attraverso social, web o media tradizionali. Il bando prevede premialità specifiche. Il punteggio sale se l’evento è organizzato in collaborazione con i Consorzi di tutela o se l’impresa fa parte del circuito Vetrina Toscana. Infine, un occhio di riguardo al territorio: a parità di punteggio, avranno la precedenza le attività situate nelle aree della “Toscana diffusa”. Ogni soggetto potrà richiedere il contributo per una sola iniziativa.