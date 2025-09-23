Un libro su Giorgio Bertinelli, simbolo di cooperazione e impegno civile in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un libro di Annalisa Pellini, pubblicato da Rubettino, racconta l’impegno e la visione di Giorgio Bertinelli, figura centrale della cooperazione italiana e internazionale. Il volume traccia il percorso di Bertinelli, presidente di Legacoop Toscana dal 1995 al 2004, e ne celebra l’influenza sulla vita associativa e politica regionale. La presentazione si è svolta nella Sala Pegaso della Regione Toscana, con interventi dell’autrice, del presidente della Regione e del presidente della Fondazione Circolo Rosselli.

Il presidente della Regione ha ricordato come Bertinelli abbia lasciato un segno profondo nella vita politica e associativa toscana. È stato protagonista autorevole della cooperazione, portando rigore, coerenza e idee forti che hanno formato generazioni di dirigenti e collaboratori. “Era un uomo di idee e relazioni, capace di tradurre gli ideali in azione concreta,” ha sottolineato il presidente, ricordando la sua autorevolezza e la profonda umanità.

Il libro ripercorre anche le esperienze di Bertinelli oltre i confini nazionali, culminate nella vicepresidenza di Cooperatives Europe nel 2013, sempre con l’attenzione rivolta alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni cooperative. La prefazione è firmata da Simone Gamberini, attuale presidente di Legacoop, e il volume include un’appendice fotografica che trasforma il libro in un omaggio e in un prezioso documento per chi crede nel valore della cooperazione.