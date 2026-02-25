Danni alluvionali e settore primario, aperta la conta su Artea. Marras: “In campo per adeguare la normativa”

Le abbondanti precipitazioni registrate sin dall’inizio dell’anno stanno compromettendo l’equilibrio del settore agricolo in diverse aree della Toscana. Le criticità maggiori si riscontrano nei territori della Maremma e nelle province di Siena e Arezzo, dove si registrano danni significativi alle colture, con un impatto particolarmente severo sulla delicata fase di semina del grano.

A fronte dell’allarme sollevato dalle associazioni di categoria dei produttori agricoli, l’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Leonardo Marras, ha tempestivamente avviato un’interlocuzione formale con il Ministero dell’Agricoltura (Masaf) e con l’agenzia Artea. L’obiettivo dei vertici regionali è l’individuazione di misure di supporto che risultino compatibili con l’attuale quadro normativo, sia nazionale che comunitario.

L’azione istituzionale promossa dalla Regione si articola su due specifiche richieste di deroga ai vincoli imposti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC). Sul piano delle competenze strettamente regionali, l’ente interverrà tramite un apposito atto amministrativo per sospendere le regole di condizionalità relative alla rotazione delle colture sui terreni seminativi. Parallelamente, all’interno del medesimo provvedimento, la Giunta formalizzerà al Masaf la richiesta di esenzione dagli obblighi di avvicendamento per i sistemi foraggeri estensivi. Su quest’ultimo punto, l’accoglimento dell’istanza spetterà in via esclusiva al dicastero romano.

Per quanto concerne la valutazione dell’impatto degli eventi alluvionali, è già pienamente operativa la consueta procedura telematica di segnalazione dei danni attraverso il sistema informativo di Artea.

L’assessore Marras ha tuttavia precisato l’esistenza di un importante vincolo normativo in merito ai risarcimenti finanziari diretti: poiché le perdite subite dalle produzioni rientrano tra le fattispecie assicurabili sul mercato agevolato (il quale beneficia di un contributo pubblico pari al 65% del premio assicurativo), la legislazione nazionale non consente l’attivazione delle misure compensative statali previste per il sostegno economico alle imprese agricole.