MARRADI – Marradi sostiene le sue botteghe: buoni shopping e ristori

Marradi sostiene le sue botteghe con due provvedimenti a sostegno delle attività commerciali di Marradi.

Sono quelli proposti dalla giunta, approvati dal Consiglio Comunale e presentati a Borgo San Lorenzo nella sede dell’Unione dei Comuni.



Il primo è ‘Dona Marradi’, già sperimentato in passato e ora rafforzato grazie a un investimento di 25mila euro da parte del Comune: è un’iniziativa di economia circolare a favore di negozi ed attività commerciali nel periodo natalizio, per favorire e incentivare l’acquisto e i consumi locali. Per ogni acquisto in una bottega aderente al progetto, vengono distribuiti buoni shopping da spendere in altri negozi del circuito.



Il secondo intervento prevede invece ristori alle attività commerciali che subiscono disagi a causa di lavori di competenza comunale. L’idea, spiega il Comune in Mugello, è nata per aiutare i commercianti interessati dal rifacimento di piazza Scalelle, avvenuto la scorsa estate, ma il progetto è stato esteso e potenziato, diventando uno strumento strutturato: ne potranno beneficiare i commercianti di tutte le zone di Marradi interessate da eventuali cantieri avviati dall’amministrazione comunale. Il ristoro viene calcolato sulla base di una documentata riduzione del fatturato.

“Tutelare e valorizzare il tessuto commerciale di Marradi è una priorità di questa giunta – dicono il sindaco Tommaso Triberti e il vicesindaco Andrea Badiali – e queste due iniziative ne sono una nuova dimostrazione, dopo scelte importanti già fatte in precedenza, come l’esenzione del suolo pubblico per le attività marradesi, la riduzione del canone fieristico per gli ambulanti, assieme agli altri interventi dedicati a chi intende aprire nuove attività e non solo. Ringraziamo le associazioni di categoria per il lavoro di condivisione nella stesura dei regolamenti e i commercianti per la collaborazione e l’impegno nel far vivere il nostro paese”.