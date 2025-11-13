Venerdì nero negli aeroporti: 24 ore di sciopero per i lavoratori Volotea

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sciopero nazionale di 24 ore per il personale Volotea venerdì 14 novembre.

A comunicarlo è la Uiltrasporti, che sottolinea come i tentativi di dialogo tra sindacato e compagnia aerea non abbiano prodotto risultati concreti.

Nonostante la revoca di un precedente sciopero per favorire la trattativa e gli incontri del 3 e 14 ottobre, culminati nel verbale di mancato accordo del 22 ottobre, le richieste dei lavoratori sono rimaste inascoltate.

La mobilitazione è finalizzata a difendere i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori Volotea. Tra le principali rivendicazioni: La mancanza di un contratto aziendale di lavoro che regolamenti in modo chiaro ed equo i rapporti all’interno dell’azienda. Il mancato riconoscimento della Rappresentanza Sindacale Aziendale (Rsa) della Uiltrasporti, che secondo il sindacato mina le corrette relazioni industriali.

Durante lo sciopero saranno organizzati presidi presso i principali aeroporti e sedi aziendali, per informare l’utenza e l’opinione pubblica sulle difficoltà affrontate dal personale di Volotea.

“L’astensione dal lavoro è l’unico strumento rimasto per dare voce alle istanze dei lavoratori”, conclude la Uiltrasporti.