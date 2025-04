Stop ai dazi per 90 giorni, Coldiretti: “La reciprocità non è solo una questione economica”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Stop per 90 giorni ai dazi Usa, in molti tirano un sospiro di sollievo.

“La pausa sui dazi annunciata da Trump è una buona notizia, ma serve eliminare anche il 10%. In questo momento diventa fondamentale riprendere la trattativa europea per scongiurare definitivamente entrata in vigore di queste tariffe: occorre trovare una soluzione diplomatica per evitare di creare un enorme disagio sui consumatori statunitensi che scelgono il made in Tuscany ed eliminare i vincoli inutili che sono solo per i nostri agricoltori”. È il commento di Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana in seguito al congelamento dei dazi reciproci per 90 giorni.

Per Coldiretti Toscana la “logica del contro dazio non è la soluzione” ma rischierebbe al contrario di peggiorare una situazione già delicata. “La tregua è un chiaro segnale della volontà di sedersi ad un tavolo da parte dell’America. – conclude la presidente di Coldiretti che invita a fare attenzione – Noi siamo a favore della reciprocità negli scambi commerciali con tutti i paesi del mondo purché questa non rappresentanti una minaccia per la salute dei cittadini europei e per le imprese. L’Europa chiede tanto agli agricoltori in materia di salubrità, sicurezza alimentare e sostenibilità, altrettanto deve avvenire nei confronti dei partner commerciali che vogliono esportare nel nostro mercato. Gli accordi che consentono di importare carne animale allevata con ormoni della crescita, Ogm e prodotti ottenuti con pesticidi da tempo vietati in Europa non sono buoni accordi per i cittadini europei. La reciprocità non è solo un affare economico“.