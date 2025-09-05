Toscana nel mirino degli stranieri, boom di acquisti casa nel 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il mercato immobiliare italiano 2025 vive un momento di svolta: secondo il rapporto di Gate-away.com, gli acquirenti stranieri stanno ridisegnando la mappa delle preferenze. La Toscana, pur mantenendo una quota importante (15,1% delle ricerche), non è più l’unica regina del settore: Puglia e Sicilia avanzano con forza, insieme a Piemonte e Liguria, grazie a un mix di bellezze naturali e prezzi più accessibili.

Toscana ancora nel mirino

La nostra regione resta una meta di riferimento per chi cerca autenticità, qualità della vita e borghi ricchi di storia. Tra i comuni più richiesti figura Casciana Terme Lari (PI), accanto a destinazioni emergenti del Sud come Ostuni e Noto. Firenze si conferma tra le città d’arte più amate, con un incremento del +2,7% rispetto al 2024.

Le richieste dal Regno Unito crescono del +28% in un anno, portando gli acquirenti britannici al secondo posto mondiale con il 12,7% del totale. Gli Stati Uniti restano primi (26%), mentre la Germania scende al terzo posto (7,9%) dopo oltre due anni di calo.

Tra le grandi città italiane spicca Roma, con un incremento record dell’80% di richieste, favorito dall’effetto Giubileo 2025. Milano segna un +21%, mentre Firenze resta stabile, senza scossoni.

Gli stranieri cercano soprattutto appartamenti, ville e case indipendenti, con un valore medio degli immobili pari a circa 408 mila euro. La fascia più gettonata resta sotto i 250 mila euro. Secondo Gate-away.com, oltre il 46% degli acquisti è legato alla pensione, seguito dal desiderio di un cambio vita.

Il boom dell’acquisto casa in Toscana e in altre regioni conferma il fascino intramontabile del Belpaese. Ma il trend segnalato dal rapporto mostra anche un nuovo equilibrio: meno concentrazione nelle mete storiche e più interesse verso borghi autentici, lontani dal turismo di massa.