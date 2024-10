Getting your Trinity Audio player ready...

Province alle urne: sistema elettorale di non voto dei cittadini.

Province alle urne, ancora una volta col voto dei soli sindaci e consiglieri comunali, come da legge Delrio 7 aprile 2014 numero 56.

Sono eletti presidenti di Provincia i sindaci, che rimangono tali nei Comuni che li hanno eletti.

Quindi senza il voto dei cittadini alle urne.

Voto 2024 in Provincia anche in Toscana, con i neo presidenti Agnese Carletti per la Provincia di Siena e Marcello Pierucci per la Provincia di Lucca. E il rinnovo dei Consigli provinciali di Prato, Pisa, Arezzo.

Upi, Unione province italiane, rendiconta: “È stata altissima l’affluenza al voto per le elezioni provinciali 2024, con una media nazionale dell’89% di elettori e punte record in molte Province. La tornata del 29 settembre ha riguardato l’elezione di 7 presidenti di Provincia e 41 Consigli provinciali, in tutto 486 consiglieri provinciali. A votare, con il sistema elettorale di secondo livello, sono stati 39.917 sindaci e consiglieri comunali di 3.172 Comuni, in rappresentanza di oltre 17 milioni e 840 mila cittadine e cittadini.

E proprio in questo “in rappresentanza” sta il passaggio di un sistema di voto di secondo livello che ha escluso alle provinciali 2024 direttamente dalle urne i suddetti 17 milioni e 840mila cittadine e cittadini.

Per cui sindaci e consiglieri comunali, eletti dai cittadini, in occasione delle elezioni provinciali a loro volta diventano elettori in rappresentanza dei cittadini stessi.

Il che, va da sé, semplifica gli accordi politici vari.

Che poi affluenza record cosa significa? L’affluenza dovrebbe essere 100% ovunque, visto che votano rappresentanti istituzionali e ci mancherebbe non andassero a votare.

Peraltro in questo non voto dei cittadini a Province definite dalla legge enti di area vasta stabilendo elezione di secondo livello c’è un dettaglio non secondario. I presidenti percepiscono un’indennità.

Corrispondente al differenziale tra l’indennità percepita nei loro Comuni di appartenenza e l’indennità percepite dai sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.