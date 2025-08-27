A Firenze il primo tavolo del campo largo, Fossi (Pd): “Qui si apre una nuova stagione politica”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “Grande soddisfazione per questo primo incontro del tavolo della nuova coalizione di centrosinistra progressista”. È questa la reazione del segretario dem Emiliano Fossi dopo l’appuntamento che ha dato ufficialmente il via al pecorso del campo largo per la Toscana.

“C’è consonanza di vedute sia sui primi punti programmatici, sia sulla volontà di aprire una nuova importante fase politica che raccolga le cose positive fatte in questi cinque anni impegnativi – dice Fossi – e che sappia innovare e inserire quegli elementi di cambiamento necessari ad interpretare i mutamenti globali che hanno inciso anche nella società toscana. C’è la volontà da parte di tutte le forze politiche di lavorare per aprire insieme una nuova stagione politica che abbia una valenza non solo per la nostra regione, per le toscane ed i toscani, per l’appuntamento elettorale di ottobre, ma anche per dare il nostro contributo a livello nazionale nella costruzione dell’alternativa alla destra della Meloni. È stato un momento di confronto molto bello con un afflato ed un forte comune sentire che non mi sorprende: in questi mesi abbiamo lavorato duro, in particolare come Partito Democratico, per arrivare a questo punto del percorso che abbiamo costruito insieme con l’obiettivo di vincere le prossime elezioni regionali“.