Dal Bando borghi 22 milioni per i piccoli Comuni: summit di sindaci e Anci a Roma

FIRENZE – Summit al Mic per i piccoli Comuni vincitori del finanziamento del Bando borghi con risorse del Pnrr.

I rappresentanti degli enti assegnatari hanno partecipato a Roma all’incontro con l’Unità di missione del ministero della cultura, per fare il punto sui progetti finanziati, sulle criticità riscontrate e sulle prossime strategie. Un incontro importante, a cui era presente anche il ministro Gennaro Sangiuliano.

In Toscana sono, che si spartiranno oltre; risorse importanti, che però i piccoli Comuni hanno spesso difficoltà a gestire, sia per la mancanza di figure professionali adeguate sia per l’aumento dei costi dei materiali rispetto ai progetti presentati. Anche di questo si è parlato a Roma, durante l’incontro in cui oltre alla Toscana hanno partecipato

Accompagnati da Marina Lauri e Annamaria Bondi di Anci Toscana, numerosi gli amministratori presenti: per Capraia Isola l’assessore alla cultura Nawal Menad, per Chiusi Della Verna il tecnico Beba Fornaciari, per Fabbriche di Vergemoli il sindaco Michele Giannini, per Marradi il sindaco Tommaso Triberti, per Monticiano il tecnico Stefania Magnani, per Ortignano Raggiolo il sindaco Emanuele Ceccherini (anche in rappresentanza di Chiusi della Verna), per Radicofani il sindaco Francesco Fabbrizzi, per San Romano in Garfagnana la sindaca Raffaella Mariani.