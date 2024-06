Getting your Trinity Audio player ready...

Elezione sindaci in Toscana: via allo spoglio dei voti lunedì 10 giugno a partire dalle ore 14 per 185 Comuni in Toscana.

Mentre per Europee 2024 le urne si sono aperte al termine del voto domenica 9 giugno alle 23.

Elezioni sindaci in Toscana, dunque dopo gli exit poll, è il momento dei numeri reali per le amministrative 2024.

A partire dalle 14 di lunedì 10 giugno inizia lo scrutinio delle elezioni amministrative che si sono tenute sabato 8 e domenica 9 nei 185 Comuni della Toscana per eleggere sindaci e Consigli Comunali.

Di questi 34 sono Comune over 15mila abitanti. Il che significa con eventuale ballottaggio domenica 23 giugno 2024, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 24 giugno 2024, dalle ore 7 alle 15.

I riflettori nazionali sono puntati su Firenze, Prato e Livorno, le tre città più importanti della Toscana.

Tutte e tre con amministrazioni di centrosinistra uscenti.

A Firenze è stato votato il successore di Dario Nardella, Pd, sindaco uscente dopo due mandati.

A Prato è stato votato il successore di Matteo Biffoni, Pd, sindaco uscente dopo due mandati.

A Livorno è stato votato il successore di Luca Salvetti, che potrebbe essere un Luca Salvetti bis.

I candidati sindaco a Firenze: Andrea Asciuti, Firenze Vera. Alessandro De Giuli, Firenze Rinasce. Cecilia Del Re, Firenze Democratica. Sara Funaro,centrosinistra. Francesca Marrazza, lista RiBella Firenze. Lorenzo Masi, M5S. Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale. Stefania Saccardi, Italia Viva. Eike Schmidt, centrodestra. Francesco Zini con Firenze Cambia.

I candidati sindaco a Prato: Ilaria Bugetti, centrosinistra. Mario Daneri, lista Prato Merita. Fulvio (detto Mirko) Castellani, Partito comunista italiano. Jonathan Targetti, lista Targettopoli. Paola Battaglieri, lista Alternativa per i Beni Comuni. Gianni Cenni, centrodestra

I candidati sindaco a Livorno: Valentina Barale, candidata sindaca Primo Polo. Lorenzo Cosimi, candidato sindaco Partito Comunista Italiano. Alessandro Guarducci, centrodestra con Azione e nuovo Psi. Giovanni Pezone, Per Livorno Giovanni Pezone Sindaco. Luca Salvetti, centrosinistra, Costanza Vaccaro, Alternativa Popolare del livornese coordinatore nazionale Stefano Bandecchi.