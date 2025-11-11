12.3 C
Nuova giunta regionale, Fossi (Pd): “Profili istituzionali di alto livello nella squadra di Giani”

Il segretario regionale dem: "Scelte frutto di un partito unito e del dialogo con l'intera coalizione che governerà la Toscana"

Politica
REDAZIONE
Biancoforno, Fossi:
Biancoforno, Fossi: "Licenziamenti conseguenza attività sindacale?" (Foto Fb Emiliano Fossi)
FIRENZE – Nuova giunta regionale, il segretario regionale Emiliano Fossi prova a smorzare le polemiche interne al suo partito nate all’indomani dell’annuncio in Consiglio del presidente Giani.

“A nome del Pd Toscana – dice – esprimo grande soddisfazione per i profili istituzionali che comporranno la giunta nominata dal presidente Eugenio Giani. Come sosteniamo da tempo, avremmo avuto una proposta di competenza che mischiasse elementi di esperienza ma anche di innovazione, rappresentata da molteplici aspetti, ma anche da profili di spessore che rappresentano in tutto il nuovo corso del Partito democratico regionale, partendo proprio da quello di Mia Diop, nominata vicepresidente della Regione Toscana”.

“Questo risultato è il frutto non solo del percorso fatto dal Pd – che anche in questo passaggio ha lavorato in modo unitario -, ma anche della grande collaborazione con il presidente Giani e con le altre forze di maggioranza. Altrettanta soddisfazione la esprimiamo per l’indicazione della figura di Simone Bezzini come capogruppo Pd in Consiglio regionale”.

