Pd, convocata l’assemblea regionale del partito per il 17 gennaio

Iscritti a confronto dopo il percorso in direzione e nei circoli in vista delle prossime sfide elettorali che attendono i dem

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Fb Emiliano Fossi)
FIRENZE – Il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi e la presidente dell’assemblea Valentina Mercanti, hanno convocato l’assemblea regionale del partito per il 17 gennaio prossimo alle 10.

Così Fossi e Mercanti: “Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso di confronto e rilancio che la nostra comunità politica ha avviato nelle ultime settimane. Questa decisione nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la partecipazione, mettere al centro il dibattito interno e i territori e costruire insieme le scelte strategiche per il governo regionale e le prossime sfide elettorali che attendono il partito”.

Vogliamo essere a fianco del presidente Giani – proseguono – e rilanciare il protagonismo del Pd toscano e dei territori, lo faremo a partire da questo momento di confronto che abbiamo sentito l’esigenza di convocare. La discussione prenderà avvio nella direzione di sabato 6 dicembre, proseguirà nei circoli territoriali e troverà pieno compimento nell’assemblea regionale, luogo fondamentale di democrazia e responsabilità collettiva”

