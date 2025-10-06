9.7 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Polemica a distanza per un post ritenuto sessista: assessora regionale e sindaca contro Vannacci

Alessandra Nardini e Linda Vanni rispondono alla provocazione del generale su piazza della Passera: "Machismo tossico che si commenta da solo"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Polemica a distanza per un post ritenuto sessista: assessora regionale e sindaca contro Vannacci
Polemica a distanza per un post ritenuto sessista: assessora regionale e sindaca contro Vannacci (foto FB)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È polemica dopo un post del generale Roberto Vannacci, della Lega, rivolto all’assessora regionale Alessandra Nardini e alla sindaca di Montopoli, Linda Vanni.

Nel post, con una targa di piazza della Passera a Firenze, si legge: “Firenze. Oggi il comizio lo faccio qua. Qua, sicuramente, l’assessore Alessandra Nardin* e il sindaco Linda Vanni non vengono”.

Tutto nasce dalla provocazione delle due esponenti politiche che hanno consegnato al generale, sul territorio per la campagna elettorale, una copia della Costituzione consigliandogli di ripassare in particolare la parte sull’antifascismo.

Così l’assessora: “Eccolo qua il classico maschio pseudoalfa che ha bisogno di fare commenti da spogliatoio quando due donne lo mettono al suo posto. D’altronde lui è quello che chiuderebbe i nidi e vorrebbe le donne chiuse in casa a occuparsi solo della famiglia, quello per cui i gay sono malati e chi ha la pelle scura non può essere italiano. Un omino più piccolo dell’asterisco che usa per prendermi in giro. Ogni suo insulto è una medaglia. Questa destra evolutissima è quella che fa campagna elettorale in Toscana per il moderato Tomasi“.

Così la sindaca Vanni: “50% machismo tossico, 35% ironia da cinepanettone di serie B, 15% battuta cringe fatta tra pseudo maschi alfa dopo la quarta birra, a cui non ride nessuno. Volevo scrivere qualcosa in merito, ma penso che si commenti da solo. Del resto, Arlecchino si confessò burlando. Grazie a tutti e tutte per i messaggi ricevuti”.

Così in una nota il Pd Toscana: “Dopo aver ricevuto la Costituzione, invece di leggerla, Vannacci preferisce fare battute di bassa lega – sempre che ne sia esistita una alta: un linguaggio violento, sessista e volgare che dice tutto del personaggio. Piena solidarietà ad Alessandra Nardini e Linda Vanni, bersagli di un attacco meschino e indegno. Sono questi gli argomenti della campagna elettorale che la destra propone alle toscane e ai toscani?” .

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.7 ° C
9.7 °
9 °
85 %
1kmh
0 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (748)ultimora (522)tec (39)Lav (38)vid (34)sal (30)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati