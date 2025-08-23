Regionali 2025, Marco Remaschi non è più segretario Azione Toscana: “Dimissioni irrevocabili”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Marco Remaschi non è più segretario toscano Azione del leader Carlo Calenda. Addio all’indomani dello strappo di Calenda dal Giani bis dopo il patto sottoscritto da Pd e M5S con Eugenio Giani.

Marco Remaschi, sindaco di Coreglia Antelminelli, provincia di Lucca, già consigliere regionale 2010-2015, poi assessore regionale in giunta Rossi, ha rassegnato le dimissioni al termine del consiglio direttivo di Azione Toscana.

Remaschi: “A fine direttivo ho rimesso le mie irrevocabili dimissioni da segretario regionale in Toscana dopo che c’è stata una discussione di due ore, anche molto accesa, in cui sono state espresse posizioni differenti e io ho detto la mia”.

Carlo Calenda via social sabato 23 agosto ribadisce il concetto già espresso con lo strappo al Giani bis: “Come già più volte ripetuto, non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei Cinque Stelle alle elezioni regionali. Allo stesso modo Azione non sosterrà candidati del PD che si piegano ai programmi imposti dai 5 Stelle.

Il Paese ha bisogno di sviluppo , concorrenza , i nfrastrutture e efficienza nella spesa pubblica. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo, in preparazione di queste elezioni, rappresenta invece la quintessenza del trasformismo e della mancanza di programmi e idee per migliorare il funzionamento delle regioni.

Tutto è ridotto, a destra come a sinistra, a scambi di poltrone e percorsi di carriera personali. Il Partito Democratico oscilla tra la prostrazione davanti ai Cinque Stelle e la sottomissione ai cacicchi locali. Due tendenze che spesso si saldano. Ogni traccia di riformismo è svanita. Ancora una volta alle prossime elezioni regionali vincerà l’astensione e trionferà il voto clientelare.