27.8 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Regionali Toscana 2025, tris di candidati presidente. Lista di Tomasi ‘E’ ora’ esclusa nella ‘sua’ Pistoia

Antonella Bundu, Eugenio Giani, Alessandro Tomasi i candidati governatore al voto 12 e 13 ottobre. Forza del Popolo, candidato presidente Carlo Giraldi, annuncia esclusione: "Raccolte 12mila firme, liste ammesse in più circoscrizioni, ma non in numero sufficiente per partecipare"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Regionali Toscana 2025, tris di candidati presidente. Lista di Tomasi 'E' ora' esclusa nella 'sua' Pistoia
(Foto Fb Alessandro Tomasi)
2 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Antonella Bundu, Eugenio Giani,  e Alessandro Tomasi sono i candidati presidente.

Esclusa la lista Forza del Popolo col candidato presidente Carlo Giraldi

Con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, alle prese con l’esclusione della lista civica ‘E’ora – Tomasi presidente’ proprio nella sua Pistoia. Con tanto di ricorso. Ci sarebbero stati problemi con l’autenticazione delle firme, troppo poche quelle sottoscritte e considerate valide.

Antonella Bundu candidata presidente lista Toscana Rossa, con Rifondazione, Potere al popolo e Possibile.

Regionali Toscana 2025, poker di candidati presidente. Lista di Tomasi esclusa nella 'sua' Pistoia
Antonella Bundu (Foto Fb Rifondazione Comunista Toscana)

 

Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente centrosinistra dunque per Giani bis.

 

Regionali Toscana 2025, poker di candidati presidente. Lista di Tomasi esclusa nella 'sua' Pistoia
(Foto Fb Eugenio Giani) 

Alessandro Tomasi, coordinatore regionale FdI, candidato presidente centrodestra.

Sono rimasti fuori Hubert Ciacci per Democrazia Sovrana Popolare, fondata da Marco Rizzo, ed Enrico Zanieri per il Pci, entrambi non hanno raggiunto le 10mila firme necessarie.

Ed è rimasto fuori Carlo Giraldi, ex primario ospedale San Luca di Lucca, con Forza del Popolo.

Andrea Colombini, presidente di Forza del Popolo, nei giorni scorsi aveva annunciato: “Più di 12mila firme in 15 giorni, 13 sezioni su 13 completate, Forza del Popolo è al top in Toscana. Grazie a voi tutti”.

Poi l’annuncio del segretario generale di Forza del Popolo Lillo Massimiliano Musso:

“È uno di quei momenti in cui le parole pesano come macigni. Ma il peso va portato, come una croce, con dignità. Sono spiacente di comunicare che finisce qui la partita di Forza del Popolo nelle elezioni regionali toscane. È una prova difficile. Va affrontata.
Poi: “Tanti hanno tentato di raccogliere le firme per le regionali toscane e non ci sono riusciti. Noi di Forza del Popolo ci siamo riusciti, racimolando una per una, una per una, ribadisco una per una, la bellezza di quasi dodicimila firme in meno di due mesi. Un risultato straordinario, di portata storica, frutto di impegno di centinaia di attivisti e di organizzazione.
Con i bastoni tra le ruote e senza copertura mediatica, ci siamo radicati con la forza delle idee e della volontà anche in Toscana, con una presenza ormai capillare sull’intero territorio regionale. Con la nostra ostinazione siamo arrivati, addirittura, ad un passo dal porre il nostro simbolo sulla scheda elettorale.
Le liste di Forza del Popolo sono state ammesse in più circoscrizioni, ma non in numero sufficiente per partecipare alla competizione. Dispiace, dispiace tanto. Fa male. Perché quando vedi sfumare un risultato che è lì a portata di mano ti crolla il mondo addosso, al limite dell’incredulità e della disperazione. Perché quando sai di meritare quella possibilità, di averla conquistata pienamente e ti viene strappata sei colto prima dalla rabbia, poi dalla depressione”.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.8 ° C
28.4 °
26.5 °
55 %
2.1kmh
40 %
Lun
27 °
Mar
26 °
Mer
25 °
Gio
29 °
Ven
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (11)incendio (10)vigili del fuoco (10)elezioni regionali Toscana 2025 (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati