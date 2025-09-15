Regionali Toscana 2025, tris di candidati presidente. Lista di Tomasi ‘E’ ora’ esclusa nella ‘sua’ Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Antonella Bundu, Eugenio Giani, e Alessandro Tomasi sono i candidati presidente.

Esclusa la lista Forza del Popolo col candidato presidente Carlo Giraldi

Con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, alle prese con l’esclusione della lista civica ‘E’ora – Tomasi presidente’ proprio nella sua Pistoia. Con tanto di ricorso. Ci sarebbero stati problemi con l’autenticazione delle firme, troppo poche quelle sottoscritte e considerate valide.

Antonella Bundu candidata presidente lista Toscana Rossa, con Rifondazione, Potere al popolo e Possibile.

Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente centrosinistra dunque per Giani bis.

Alessandro Tomasi, coordinatore regionale FdI, candidato presidente centrodestra.

Sono rimasti fuori Hubert Ciacci per Democrazia Sovrana Popolare, fondata da Marco Rizzo, ed Enrico Zanieri per il Pci, entrambi non hanno raggiunto le 10mila firme necessarie.

Ed è rimasto fuori Carlo Giraldi, ex primario ospedale San Luca di Lucca, con Forza del Popolo.

Andrea Colombini, presidente di Forza del Popolo, nei giorni scorsi aveva annunciato: “Più di 12mila firme in 15 giorni, 13 sezioni su 13 completate, Forza del Popolo è al top in Toscana. Grazie a voi tutti”.

Poi l’annuncio del segretario generale di Forza del Popolo Lillo Massimiliano Musso:

“È uno di quei momenti in cui le parole pesano come macigni. Ma il peso va portato, come una croce, con dignità. Sono spiacente di comunicare che finisce qui la partita di Forza del Popolo nelle elezioni regionali toscane. È una prova difficile. Va affrontata.

Poi: “Tanti hanno tentato di raccogliere le firme per le regionali toscane e non ci sono riusciti. Noi di Forza del Popolo ci siamo riusciti, racimolando una per una, una per una, ribadisco una per una, la bellezza di quasi dodicimila firme in meno di due mesi. Un risultato straordinario, di portata storica, frutto di impegno di centinaia di attivisti e di organizzazione.

Con i bastoni tra le ruote e senza copertura mediatica, ci siamo radicati con la forza delle idee e della volontà anche in Toscana, con una presenza ormai capillare sull’intero territorio regionale. Con la nostra ostinazione siamo arrivati, addirittura, ad un passo dal porre il nostro simbolo sulla scheda elettorale.