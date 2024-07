Renzi volta pagina: “Con Schlein e Conte per battere Meloni”

Getting your Trinity Audio player ready...

Matteo Renzi volta pagina

dopo l’ormai celebre abbraccio con Elly Schlein durante la ‘Partita del cuore’ a L’Aquila tra Nazionale politici e Nazionale cantanti.

Abbraccio che lo stesso Renzi ha pubblicato via social.

E sulla sua enews, nonché via social, venerdì 19 giugno il senatore toscano leader di Italia Viva, nonché ex premier ed ex sindaco di Firenze scrive: “Alle prossime politiche l’unica possibilità per cambiare rispetto al governo Meloni e Salvini è costruire un centrosinistra che costruisca un patto di governo puntuale, sui temi programmatici.

E il PD di Schlein esplicitamente dice che contano i voti e non i veti, a differenza di ciò che diceva il PD del 2022″.

Non solo. Al Corriere della Sera, alla domanda di Maria Teresa Meli “Possibile un’alleanza tra lei, Schlein, Conte e gli altri?” Renzi risponde: “Non facciamola lunga: non solo è possibile ma è anche l’unica alternativa per evitare che ci teniamo per lustri Giorgia Meloni con sorelle, cognati e compagnia cantante. La maggioranza è divisa su tutto, dalla politica estera ai vaccini per i bambini. Però sta insieme grazie al potere, perché usa il potere, senza pudore. L’alternativa è semplice: subire o reagire. Per reagire va costruita l’alternativa, dichiarando chiusa la stagione dei veti e mettendo insieme i voti”.

Non ci sta il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte: “Gli ultimi anni Matteo Renzi si è vantato sempre di aver mandato a casa il governo Conte in piena pandemia e oggi che fa? Dice che Conte è interlocutore privilegiato? Per noi di M5S la politica è una cosa seria”.

Matteo Renzi: “Penso che il risultato delle elezioni europee sia molto chiaro: nonostante uno straordinario risultato personale – oltre duecentomila voti personali – la lista non ha raggiunto il quorum, nonostante si votasse con il proporzionale. Questo significa che il Paese è molto più affezionato al bipolarismo di quanto lo siamo stati noi.

Non vedo spazi per un terzo polo anche alla luce delle inspiegabili divisioni, figlie di risentimenti e prive di elementi politici. Divisioni che noi con generosità abbiamo cercato di ricucire, anche accettando l’appello di Emma Bonino, a differenza di altri.

Italia Viva deve essere fiera di questi anni. Abbiamo mandato a casa Salvini al Papeete, portato Draghi a Chigi, creato le condizioni per il Mattarella bis, costruito il Terzo Polo: dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto.

Ora si chiude un ciclo e si apre una storia nuova. Per me dobbiamo recuperare il motto degasperiano di un centro che guarda a sinistra: questa sarà la proposta che porterò nelle sedi formali del nostro partito, dopo la lunga campagna di ascolto di queste settimane. L’Assemblea Nazionale è già convocata per la fine di settembre, prima che si chiuda la campagna di tesseramento.

Nel frattempo ho chiesto a tutta la struttura territoriale di lavorare sui territori per raccogliere firme per il referendum sull’autonomia differenziata. Sabato e domenica saremo in piazza. E per chi è interessato giovedì 25 luglio, alle 11, in diretta da Napoli faremo una iniziativa sull’autonomia differenziata insieme ai Consiglieri regionali e a Vincenzo De Luca”.