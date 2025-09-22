Toscana in piazza per Gaza, Giani: “Indignati che governo italiano non abbia ancora riconosciuto Stato di Palestina”

Getting your Trinity Audio player ready...

“Gran Bretagna, Canada e Australia riconoscono lo stato di Palestina. Anche l’Italia deve riconoscerlo. Siamo indignati che il governo non l’abbia ancora fatto. È il momento che anche l’Italia faccia la sua parte. Non possiamo più aspettare”.

Così Eugenio Giani, Pd, lunedì 22 settembre, via social nel giorno in cui la Toscana, e l’Italia, sono al centro di manifestazioni per Gaza.

Eugenio Giani presidente Regione Toscana al termine primo mandato e candidato centrosinistra per il Giani bis regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre.

Una Toscana in cui la giunta regionale presieduta da Giani ha approvato a giugno la proposta di legge relativa a un riconoscimento dello Stato di Palestina ‘L’Italia riconosce lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est come Stato sovrano e indipendente entro i confini del 1967, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale’.

Atto della Regione Toscana per chiedere ufficialmente allo Stato italiano il riconoscimento dello Stato palestinese.

Giani, nel presentare la proposta di legge regionale aveva sottolineato: “Andrò avanti con molta determinazione perché il riconoscimento formale consente non solo l’avvio dei rapporti diplomatici al massimo livello, ma anche l’instaurazione di relazioni economiche e commerciali mediante la stipula di trattati con piena efficacia giuridica. Questo vuol dire che si costituiranno le precondizioni che permetteranno al nuovo Stato anche di partecipare in condizioni di parità alle organizzazioni internazionali e quindi di essere libero e sicuro nei propri confini in coesistenza pacifica con lo Stato di Israele. La nostra proposta intende risarcire la sofferenza dei palestinesi causata dalla presenza israeliana nei territori occupati. Conosciamo molto bene gli effetti di questa situazione. Negli ultimi mesi abbiamo infatti accolto molte bambine e bambini gravemente feriti al Meyer, e per questo voglio ringraziare ancora i nostri sanitari, una vera e propria eccellenza a livello internazionale. Con il riconoscimento dello Stato di Palestina, e allo stesso tempo il consolidamento dello Stato di Israele, dalla Toscana chiediamo con forza pace, pace, pace!”.