Vannacci torna a Firenze, presidio contro il generale. Sindaca Funaro: “Provocazione continua”. Intanto FN supera Lega

Torna Roberto Vannacci a Firenze venerdì 19 giugno per la ‘Passeggiata identitaria organizzata da Futuro Nazionale per la vivibilità, la sicurezza e il decoro di Firenze’, con ritrovo in piazza Bartali.

Un ritorno nella città in cui Vannacci poco tempo fa, contestato, ha aperto la sede di Futuro Nazionale.

E la città risponde con proteste contro il generale europarlamentare leader di Futuro Nazionale, che alla vigilia dell’iniziativa a Firenze registra per la prima volta nei sondaggi politici il sorpasso sulla Lega di Salvini, di cui fino a qualche mese fa è stato vice.

ll sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi registra Futuro Nazionale al 5,9%, con la Lega di Salvini a quota 5.8%. Con Fratelli d’Italia 27.8%, Pd 22.2%, M5S 12.1%, Forza Italia 8.2%, Avs 6.8%.

La sindaca Sara Funaro in un’intervista a Controradio dichiara: “Non vedo una proposta da Vannacci, vedo una provocazione continua”.

Aggiungendo rispetto alle dichiarazioni del generale sul femminicidio: “Metterei Vannacci di fronte ai familiari delle vittime, gli chiederei di dire quelle stesse cose guardando i familiari negli occhi”.

Annunciando la sindaca che sarà presente al presidio organizzato da Aned, Anpi, Arci e Cgil ‘Suona la Martinella, Firenze si ribella‘ al Memoriale delle Deportazioni venerdì 19 giugno mattina alle 11.30. Iniziativa a cui hanno aderito, tra gli altri, anche il Partito Democratico Toscana, e il Quartiere 3 del Comune di Firenze.

Mentre alle 18.30 si tiene il corteo ‘Gavinana è partigiana’ del Cpa Firenze sud .

Intanto Vannacci, reduce dall’assemblea costituente del suo Futuro Nazionale,annuncia via social giovedì 18 giugno: “Ci vediamo domani a Firenze. Ora Anpi, Pd, collettivi studenteschi, Firenze Partigiana e persino il sindaco Funaro si strapperanno i capelli. Ma non avevano detto che i pelati sono estremisti?”.

Per Aned “La scelta non casuale di Vannacci di partire dalle vicinanze del Memoriale delle Deportazioni di Firenze-Gavinana, dedicato alle vittime delle persecuzioni politiche e razziali del fascismo e del nazismo suona come una sfida e uno sfregio a Firenze, Medaglia d’Oro della Resistenza, a tutte le organizzazioni democratiche e alla Costituzione stessa”.

“Sarà esposto all’esterno del Memoriale uno striscione con la scritta ‘Suona la Martinella, Firenze si ribella’, un richiamo simbolico alla campana ‘ la Martinella’ che nell’agosto del 1944 chiamò all’insurrezione popolare e partigiana per la liberazione della città dal nazifascismo”.

Poi: “Il Memoriale non è soltanto uno spazio di commemorazione, ma un luogo che parla al presente, ricordandoci le conseguenze della perdita dei diritti, della discriminazione e dell’indifferenza. Difendere la memoria significa oggi difendere i valori costituzionali nati dalla Resistenza e contrastare ogni forma di razzismo, sessismo e intolleranza”.