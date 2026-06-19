35.8 C
Firenze
venerdì 19 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ancora caldo africano, bollino rosso per il weekend in Toscana

La palma della località più rovente spetta alla Maremma, con ben 39 gradi rilevati a Scansano, in provincia di Grosseto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – La fiammata africana non concede tregua e l’allerta meteo sale al livello massimo. In Toscana scatterà infatti il codice rosso per ondata di calore nelle giornate di domani (20 giugno) e dopodomani, domenica.

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai canali social del presidente della Regione Eugenio Giani, che ha tracciato un quadro meteorologico decisamente preoccupante per tutto il fine settimana.

I segnali di questa eccezionale ondata di caldo torrido si sono fatti sentire pesantemente già nella giornata di oggi. La colonnina di mercurio ha fatto registrare picchi da record in diverse zone del territorio regionale: la palma della località più rovente spetta alla Maremma, con ben 39 gradi rilevati a Scansano, in provincia di Grosseto, mentre a Firenze il termometro si è fermato a un soffio, toccando la quota di 37 gradi all’ombra. Numeri che testimoniano la severità di un’estate entrata decisamente in una fase critica per la tenuta fisica della popolazione.

Di fronte a uno scenario di questo tipo, la macchina dei soccorsi e della prevenzione si è attivata immediatamente per arginare i rischi legati ai malori da calore. “È già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità”, ha rassicurato il governatore toscano, sottolineando lo sforzo delle aziende sanitarie e dei presìdi locali. Da parte delle autorità resta fermo l’appello alla cittadinanza a mantenere la massima attenzione e prudenza, evitando l’esposizione al sole e i comportamenti a rischio, in particolar modo per i soggetti più fragili e anziani, durante le ore centrali e più calde della giornata.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
35.8 ° C
36.5 °
35.3 °
31 %
1.3kmh
11 %
Ven
34 °
Sab
37 °
Dom
39 °
Lun
39 °
Mar
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1468)ultimora (1035)Video Adnkronos (456)salute (94)sport (84)Tecnologia (83)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati