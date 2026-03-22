11 C
Firenze
domenica 22 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Buona affluenza in Toscana per il referendum: alle 19 dato di poco inferiore al 45 per cento

Spiccata attività elettorale nel territorio fiorentino, che guida la classifica provinciale con il 48,33%: Bagno a Ripoli e Sesto Fiorentino al top

PoliticaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Un seggio del referendum (foto MB)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Prosegue la crescita della partecipazione in Toscana per il referendum sulla giustizia: alle 19 la media regionale si attesta al 44,70%.

Il portale Eligendo del Ministero dell’Interno evidenzia una spiccata attività elettorale nel territorio fiorentino, che guida la classifica provinciale con il 48,33%, seguito da Prato al 45,85%. In provincia di Livorno ha votato il 43,85% degli aventi diritto.

Più staccate le province di Massa Carrara (40,76%) e Grosseto (41,97%). Nel dettaglio comunale, il dato della città di Firenze sfiora la soglia del 50%, fermandosi al 49,76%, mentre il primato assoluto di affluenza spetta a Bagno a Ripoli con il 52,18%, seguito a brevissima distanza da Sesto Fiorentino (52,09%).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11 ° C
11.8 °
9.3 °
47 %
3.6kmh
40 %
Dom
11 °
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1247)ultimora (1098)sport (66)Eurofocus (44)demografica (39)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati