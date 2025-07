Serie C 24/25: debutti di fuoco per Arezzo, Livorno, Pianese e Pontedera

Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi, 28 luglio, è stato ufficialmente svelato il calendario della Serie C 2024/2025, e la prima giornata promette subito emozioni forti, soprattutto per le squadre toscane. I riflettori sono puntati su Arezzo, Livorno, Pianese e Pontedera, tutte chiamate ad affrontare esordi impegnativi.

Per l’Arezzo sarà una partenza con il botto: gli amaranto debutteranno al “Comunale”, davanti al proprio pubblico, contro il Forlì, squadra neopromossa ma già considerata una mina vagante. Una sfida tutt’altro che scontata, utile per testare fin da subito le ambizioni della formazione aretina.

Il Livorno, al ritorno tra i professionisti, non avrà un compito facile. Al “Picchi” arriverà infatti la Ternana, una delle big del girone. Un match di cartello già alla prima giornata, che rappresenta una sfida cruciale per misurare il livello dei labronici e il loro impatto con la nuova stagione.

Impegno in salita anche per la Pianese, attesa da una trasferta sul campo dell’Ascoli, squadra con una lunga tradizione e abituata a ben altri palcoscenici. Un banco di prova severo per i bianconeri toscani, che dovranno fare affidamento su compattezza e determinazione per strappare un risultato utile.

Infine, debutto lontano da casa anche per il Pontedera, atteso da una lunga trasferta in Sardegna, a Sassari, contro la Torres. Una gara dal coefficiente di difficoltà elevato: l’ambiente caldo e il valore dell’avversario impongono ai granata di scendere in campo con grande personalità.

Il campionato di Serie C si apre con sfide subito significative, e la prima giornata sarà già indicativa delle ambizioni e della condizione delle formazioni toscane, chiamate a partire col piede giusto in un torneo che si preannuncia ricco di insidie e spettacolo.