Getting your Trinity Audio player ready...

Giro d’Italia in Toscana, festa grande per la corsa rosa.

Giro d’Italia in Toscana, mercoledì 8 maggio la corsa rosa dopo 39 anni torna a Lucca con la quinta tappa Genova- Lucca. Giovedì 9 maggio sesta tappa Torre del Lago Puccini–Rapolano Terme. Con Volterra che vede una variazione nell’itinerario previsto in città a causa del crollo delle mura medievali di domenica scorsa

Ed è grande festa lungo le strade toscane per il passaggio della corsa rosa, che mercoledì 8 maggio parte da Genova con Pogacar in maglia rosa.

Scuole chiuse in molti Comuni per il Giro d’Italia. Numerosissimi gli eventi a corollario della corsa rosa.

L’ingresso in Toscana del Giro mercoledì 8 maggio è a Carrara. Poi Massa, Pietrasanta, Capezzano Pianore e Camaiore, la salita del Montemagno per poi passare da San Martino in Freddana e Monte San Quirico, arrivo a Lucca in via Carducci. Sesta tappa da 178 km.

Giovedì 9 maggio sesta tappa Torre del Lago-Rapolano Terme, 180 km.

Passaggio da Migliarino e Nodica. Poi San Giuliano Terme e Calci. Dopo Cascina, Fornacette e Ponsacco, direzione Volterra. Poi si entra in provincia di Siena con Casole d’Elsa. Poi Grotti, Monteroni d’Arbia attraverso la sp 12, Asciano, Rapolano Terme.

Il Giro d’Italia dunque vede mercoledì 8 maggio la quinta tappa Genova Luca.

La quarta tappa Acqui Terme – Andora di 190 km è stata vinta da Jonathan Milan

Il corridore italiano della Lidl-Trek si è imposti davanti all’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e al tedesco Phil Bahhaus (Bahrain Victorious).