Allegri esonerato: “Comportamenti non compatibili con valori Juve” Allegri esonerato, il tecnico livornese sollevato dall’incarico venerdì 17 maggio. Dopo la sfuriata show in Coppa Italia nella finale vinta dalla Juventus con l’Atalanta. L’ormai ex tecnico bianconero era andato su tutte le furie nei minuti finali della partita nei confronti dell’arbitro Fabio Maresca, che lo ha espulso, e del designatore Gianluca Rocchi. Il comunicato ufficiale della società: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri.

Massimiliano Allegri, nato a Livorno nel 1967, è tra i tecnici più vincenti della storia bianconera. Con la Juventus ha vinto in tutto dodici trofei: 5 scudetti, 2 Supercoppe e 5 Coppa Italia, due volte finalista Champions League (oltre a due finali di Champions perse)

Giovedì 16 maggio, all’indomani della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus con Allegri in panchina, il bollettino del giudice sportivo: “Il giudice sportivo, in merito alla finale di Coppa Italia, ha multato di 5.000 euro e squalificato per 2 giornate l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri “perché, al 50′ del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del direttore di gara”.

