Olimpiadi 2036 in Toscana, Giani: “Progetto con Emilia Romagna”

Olimpiadi 2036 in Toscana, Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, lancia la candidatura. In un progetto, spiega Giani, insieme all’Emilia Romagna.

Toscana da cui ha preso il via, per la prima volta nella storia della kermesse ciclistica, il Tour de France 2024, con partenza da Firenze.

Eugenio Giani lancia la candidatura della Toscana per le Olimpiadi 2036 alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, cerimonia venerdì 26 luglio.

Giani: “Vorremmo, parlerò con gli amici dell’Emilia Romagna, rilanciare il progetto di Olimpiadi che possano sincronizzarsi fra Toscana ed Emilia con una bella cerimonia a Roma. Io lavorerò per il progetto di Toscana-Emilia 2036 perché l’occasione olimpica, lo ha testimoniato la partenza del Tour de France dalla nostra terra, è qualcosa che può illuminare ed attrarre tutto il mondo”.

Poi Giani: “Sono convinto che la Regione nella sua politica per lo sport abbia creato le condizioni perché le sue 10.600 società sportive che operano in Toscana possano offrire un parco di atleti di grandissimo livello. Siamo fra le tre regioni che portano più azzurri a Parigi, e penso che essi ci possano dare soddisfazioni e successi. Non voglio fare nomi perché toglierei all’uno o all’altro ma i nostri atleti possono aspirare alla medaglia d’oro che è la più bella soddisfazione per il mondo dello sport”.