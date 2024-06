Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tour de France a Firenze: partenza storica. Grande festa in giallo

Tour de France a Firenze, partenza storica sabato 29 giugno del Tour numero 111. Con via ufficiale con il chilometro zero a Bagno a Ripoli, davanti al Viola Park per la prima tappa Firenze-Rimini lunga 206 chilometri.

Diretta Rai.

Migliaia di tifosi e appassionati da tutta Italia e tutta Europa hanno affollato il parco delle Cascine di Firenze. Il saluto della neo sindaca Sara Funaro.

Sindaca Funaro ha dato il via con l’europarlamentare Dario Nardella, sindaco uscente, ed Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Avere per la prima volta in Italia e a Firenze una partenza del Tour de France, è non solo un’emozione indescrivibile, ma è un appuntamento storico che rimarrà nella storia”.

Poi il via alla prima tappa diretta a Rimini per una grande festa in giallo. E i riflettori di tutto il mondo accesi su Firenze. Con i ciclisti ad attraversare i punti più iconici della città.

Tra i protagonisti del Tour il campione italiano Alberto Bettiol, il vincitore del Giro Tadej Pogacar, il vincitore degli ultimi due Tour Jonas Vingegaard, e il velocista Mark Cavendish che sogna il record di 35 vittorie di tappa.

La prima partenza dalle Cascine per una passerella nel centro città passando per piazza Duomo, piazza della Signoria per la cerimonia ufficiale di partenza, quindi Ponte Vecchio, piazza Pitti, viale Galileo, piazzale Michelangelo, viale Giannotti, piazza Nencini, viale Europa, viale del Pian di Ripoli. E’ qui, davanti al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, alle 12.40 il via ufficiale della prima tappa, Firenze-Rimini.

Una partenza storica dunque da Firenze, un omaggio per i 100 anni della prima vittoria della Grande Boucle di Bottecchia (1924-1925) e i successivi trionfi di Bartali (1938-1948), Coppi (1949-1952), Nencini (1960), Gimondi (1965), Pantani (1998) e Nibali (2014).

Al Parco delle Cascine sabato 29 giugno mattina il raduno per i 176 corridori partecipanti (22 squadre). Il via sul viale degli Olmi per una passerella nel centro della città passando per piazza Duomo, piazza della Signoria dove si è svolta la cerimonia ufficiale di partenza, quindi Ponte Vecchio, piazza Pitti, viale Galileo, piazzale Michelangelo, viale Giannotti, piazza Nencini, viale Europa, viale del Pian di Ripoli per il via ufficiale a Bagno a Ripoli.

Firenze-Rimini, 206 chilometri, 3.600 metri di dislivello, tantissime salite, Valico Tre Faggi (12,5 km al 5,1%), Passo delle Forche (2,5 km al 6,2%), Passo del Carnaio (10,5 km al 4,6%), Passo del Barbotto (5,8 km al 7,6%), San Leo (4,6 km al 7,7%), Montemaggio (4,2 km al 6,6%), San Marino (7,1 km al 4,8%). Un continuo saliscendi tra Toscana ed Emilia-Romagna, fino al finale pianeggiante verso Rimini. Si tratta di sette Gran premi della montagna di seconda e terza categoria.