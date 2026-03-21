La Pianese si illude, il Pontedera la ribalta, ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish

PIANCASTAGNAIO – Finisce con uno spettacolare 2-2 il derby toscano del Comunale tra Pianese e Pontedera. Al termine di una gara ricca di capovolgimenti di fronte, la formazione amiatina riesce ad acciuffare un prezioso pareggio in pieno recupero, evitando una sconfitta che sembrava ormai materializzata dopo la decisa rimonta ospite. Il punto conquistato permette alle zebrette di salire a quota 44 in classifica, mantenendo alto il morale in vista della prossima trasferta contro il Forlì, in programma domenica 29 marzo alle 17.30 allo stadio “Tullo Morgagni”.

La prima frazione di gioco si apre all’insegna dell’intensità. Già al 9′ la Pianese sfiora il vantaggio: un profondo inserimento di Fabrizi costringe il portiere granata Saracco a un’uscita avventata ben oltre l’area di rigore; sulla respinta, Simeoni tenta la conclusione da quasi quaranta metri, ma Cerretti compie un salvataggio provvidenziale sulla linea di porta, murando poi anche il secondo tentativo del capitano bianconero. La risposta del Pontedera arriva al 12′ con un tiro dalla distanza di Raychev, sul quale Filippis si distende deviando in tuffo. Le due formazioni continuano a fronteggiarsi a viso aperto: i padroni di casa si rendono pericolosi con una combinazione tra Fabrizi e Colombo neutralizzata dalla retroguardia, mentre gli ospiti replicano al 25′ con un’incursione di Faggi, deviata in corner da Proietto. Prima dell’intervallo, un’ottima trama offensiva corale dei bianconeri libera al tiro Bertini, la cui conclusione di prima intenzione viene però respinta da un difensore, mandando le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa si apre con i padroni di casa decisi a spezzare l’equilibrio. L’ingresso in campo di Sussi conferisce immediata vivacità alla manovra offensiva della compagine guidata da mister Birindelli. Dopo un primo tentativo del neoentrato bloccato da Saracco e una sforbiciata imprecisa del granata Caponi sul fronte opposto, la Pianese torna a spingere: Bertini innesca Martey, il cui pallonetto a tu per tu con il portiere viene salvato in calcio d’angolo da un tempestivo intervento di Leo. Il forcing amiatino viene premiato poco dopo, quando proprio il subentrato Sussi, sugli sviluppi di un calcio di punizione, controlla la sfera e trafigge l’estremo difensore avversario con un preciso destro all’angolino basso, siglando l’1-0.

Trovato il vantaggio, la Pianese cerca di abbassare i ritmi e colpire in contropiede, sfiorando il raddoppio al 68′ con una conclusione dalla distanza di Fabrizi. Il Pontedera, tuttavia, non demorde e alza progressivamente la pressione. Poco dopo la mezz’ora della ripresa, gli sforzi granata si concretizzano: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cerretti si dimostra il più lesto in area e firma la rete dell’1-1. Il pareggio galvanizza gli ospiti, che appena un minuto più tardi sfiorano il sorpasso con Nabian, arginato solo da un grande intervento di Filippis. L’inerzia della gara si sposta definitivamente all’80’, quando Dell’Aquila salta il proprio marcatore sulla corsia di destra e confeziona un traversone su cui si avventa Sapola, che batte l’incolpevole portiere bianconero completando il momentaneo ribaltone.

Nel segmento finale della gara, il Pontedera si chiude con ordine difendendo il prezioso vantaggio dagli assalti disperati della squadra di Birindelli. Quando i conti sembrano ormai chiusi e la vittoria ospite in cassaforte, arriva però l’episodio decisivo. Al 94′, sull’ultimo calcio d’angolo a disposizione, Easton Ongaro trova una spettacolare girata che si infila in rete, siglando il suo primo gol in maglia bianconera. Una marcatura provvidenziale che fissa il punteggio sul 2-2, sancendo la divisione della posta in palio al termine di un derby combattuto fino all’ultimo secondo.

Il tabellino

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Bertini; Martey (67′ Coccia), Tirelli (84′ Peli), Simeoni, Proietto, Colombo (46′ Sussi); Fabrizi (75′ Ongaro), Ianesi. All. Birindelli.

PONTEDERA (3-5-2): Saracco; Cerretti, Leo, Sapola; Raychev, Manfredonia (60′ Vitali), Caponi, Faggi, Mbambi (72′ Dell’Aquila); Nabian, Yeboah (60′ Buffon). All. Braglia.

RETI: 53′ Sussi (PIA). 76′ Cerretti (PO), 81′ Sapola (PO), 90’+4′ Ongaro (PIA).

NOTE: Ammoniti: Faggi (PO), Nabian (PO), Sussi (PIA), Manfredonia (PO). Espulsioni: Nabian (PO).