I 5 borghi “freschi” della Toscana dove sfuggire all’ondata di caldo

Mentre le città toscane si preparano a giornate torride con punte oltre i 36 gradi, molti cercano rifugio in luoghi dove il caldo sia meno opprimente. Per fortuna, la Toscana offre borghi incastonati tra monti e colline che garantiscono temperature più miti, panorami mozzafiato e una qualità della vita impagabile. Ecco 5 mete ideali per rinfrescarsi durante l’estate.

Abetone (Pistoia)

Situato a quasi 1400 metri sull’Appennino pistoiese, è una delle mete più gettonate anche d’estate. Pinete fresche, passeggiate tra i boschi e aria pulita: Abetone regala relax e silenzio, perfetto per chi vuole disintossicarsi dalla frenesia urbana.

Careggine (Lucca)

Piccolo borgo della Garfagnana, circondato da castagni e con una vista mozzafiato sulle Apuane. Le giornate qui difficilmente superano i 30 gradi e la sera è quasi sempre necessario un maglioncino. Il silenzio, il profumo del legno e l’autenticità della gente del posto lo rendono un gioiello nascosto.

Piazza al Serchio (Lucca)

Ancora Garfagnana, ma con l’aggiunta del fiume Serchio che attraversa la valle e contribuisce a mantenere fresca l’atmosfera. Ideale per escursioni, picnic lungo il fiume e giornate a ritmo lento.

Poppi (Arezzo)

In Casentino, a circa 400 metri sul livello del mare, Poppi unisce storia e natura. Il Castello dei Conti Guidi domina il panorama, mentre boschi e colline attenuano la calura. Un borgo che sembra uscito da un racconto medievale, perfetto anche per una fuga romantica.

Montecatini Alto (Pistoia)

Sorella minore e più riservata della più nota Montecatini Terme, questa località domina dall’alto la Valdinievole. Fresche serate in terrazza, vicoli fioriti e un’atmosfera sospesa nel tempo ne fanno una meta irresistibile, anche per un breve weekend.

Consiglio bonus: in queste zone, non mancano agriturismi con piscina, sentieri segnalati e trattorie dove gustare cucina locale a km 0. La Toscana dell’entroterra, in fondo, è la miglior risposta al caldo asfissiante delle città.