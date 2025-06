Le spiagge segrete della Toscana: 5 paradisi lontani dalla folla

Getting your Trinity Audio player ready...

L’estate in Toscana fa rima con mare, ma non tutti amano lidi affollati e file chilometriche per un ombrellone. Se si cerca tranquillità, natura e bellezza, ecco cinque spiagge toscane meno conosciute dove godersi il sole in pace. Piccoli paradisi raggiungibili con un po’ di spirito d’avventura.

Cala Violina (Scarlino, Grosseto)

Tra le più amate dai toscani, ma ancora fuori dai giri del turismo di massa. Si raggiunge solo a piedi o in bicicletta con un sentiero di circa 1,5 chilometri. Sabbia chiara, acqua trasparente e… musica: la sabbia emette un suono particolare sotto i piedi, da cui il nome poetico.

Spiaggia di Riva del Marchese (Porto Ercole, Grosseto)

Piccola insenatura nascosta tra gli scogli del promontorio dell’Argentario. Acqua turchese e fondali bassi, perfetta per lo snorkeling. L’accesso non è segnalato: si trova a piedi scendendo dal Forte Filippo. Ideale per chi ama i luoghi silenziosi.

Spiaggia delle Rocchette (Castiglione della Pescaia, Grosseto)

Un angolo appartato a pochi minuti da una delle località più frequentate della costa. Offre sia tratti liberi che stabilimenti. L’acqua è limpida e il promontorio alle spalle garantisce ombra nel pomeriggio. Meno frequentata in settimana.

Cala San Quirico (Piombino, Livorno)

Perla nascosta sulla via dei cavalleggeri tra Piombino e Populonia, non troppo facile da raggiungere ma con un mare cristallino, fondali da cartolina e silenzio totale. Ideale per chi cerca un’esperienza selvaggia e lontana da tutto.

Spiaggia delle Gorette (Cecina, Livorno)

Circondata da una pineta secolare, è una delle poche spiagge ampie e naturali della zona. Poco affollata anche in pieno agosto, perfetta per famiglie o chi vuole spazio per sé. Accesso comodo in bici dalla pineta.

Consiglio pratico: Portare acqua, ombrellone e tutto il necessario: spesso queste spiagge non hanno servizi, ma offrono in cambio paesaggi autentici, silenzio e relax puro. La Toscana del mare sa ancora sorprendere, se sai dove cercare.