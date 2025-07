Le spiagge “segrete” della Toscana, dove il mare è ancora selvaggio

Getting your Trinity Audio player ready...

Quando si pensa al mare toscano, vengono subito in mente località celebri come Viareggio, Castiglione della Pescaia o Marina di Grosseto. Ma esiste un lato più intimo e nascosto della costa toscana, fatto di calette isolate, scogliere incontaminate e spiagge raggiungibili solo a piedi o in barca. Luoghi dove il turismo di massa non è ancora arrivato, e dove il mare sa ancora di silenzio e libertà.

Ecco una selezione di spiagge “segrete” per chi cerca autenticità e natura.

Cala Violina (Scarlino)

Nascosta tra i boschi della Maremma, è raggiungibile solo a piedi o in bici. Sabbia bianca finissima, acqua trasparente, e il nome che viene dal suono che la sabbia fa sotto i passi, simile a un archetto di violino.

Spiaggia delle Canelle (Isola del Giglio)

Un piccolo paradiso sull’isola del Giglio, circondata da scogli granitici e raggiungibile solo via sentiero o mare. Mare cristallino, poca gente, silenzio assoluto.

Cala delle Alghe (Cavo, Isola d’Elba)

Una piccola insenatura rocciosa, perfetta per chi ama fare snorkeling. Si trova poco fuori dal centro abitato di Cavo ma resta sorprendentemente tranquilla anche in estate.

Spiaggia di Baratti (Piombino)

Non proprio un segreto, ma spesso trascurata dai grandi flussi turistici. Qui mare e archeologia si incontrano: alle spalle della sabbia dorata si estende il parco archeologico di Populonia.

Spiaggetta delle Rocchette (Castiglione della Pescaia)

Una piccola baia circondata da scogliere e pineta, ideale per chi cerca tranquillità a due passi da località più frequentate.

Molte di queste spiagge sono accessibili solo tramite sentieri non segnalati o percorsi naturalistici. Scarpe comode, acqua, rispetto per l’ambiente e voglia di scoprire sono indispensabili. E soprattutto: lascia tutto come lo hai trovato.