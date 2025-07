Scappare dal caldo: 5 rifugi toscani tra boschi, silenzio e aria fresca

Getting your Trinity Audio player ready...

Con il ritorno del grande caldo in Toscana, previsto per i prossimi giorni, cresce la voglia di fuggire dalle città e riscoprire la montagna. I rifugi ad alta quota rappresentano una soluzione perfetta: frescura naturale, paesaggi spettacolari, cucina locale e la possibilità di fare trekking immersi nel verde.

Ecco cinque rifugi situati in Toscana o appena oltre il confine, facilmente raggiungibili e ideali per chi desidera una pausa rigenerante lontano dalla calura estiva.

Rifugio La Burraia – Monte Falterona

A 1.450 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, si trova il Rifugio La Burraia, punto di riferimento per gli escursionisti del crinale appenninico tosco-romagnolo. Raggiungibile in auto da Stia, è un ottimo punto di partenza per raggiungere il Monte Falterona, le sorgenti dell’Arno e numerosi sentieri del parco. Offre anche ristorazione con piatti tipici locali.

Rifugio Orto di Donna – Alpi Apuane

Situato in una delle zone più selvagge delle Apuane settentrionali, a quota 1.500 metri, è uno dei rifugi più spettacolari della regione. Circondato da vette come il Pisanino e il Monte Cavallo, è molto amato dagli appassionati di trekking e arrampicata. Raggiungibile con una camminata media dalla località Val Serenaia, offre pernottamento, ristoro e una vista straordinaria.

Rifugio Casa Bastone – Monte Amiata

Collocato lungo uno dei sentieri che salgono alla vetta dell’Amiata, a circa 1.300 metri, è perfetto per famiglie, camminatori e amanti della buona cucina. La struttura, in legno e pietra, propone piatti tradizionali del territorio e rappresenta un punto di sosta perfetto per una giornata nella natura. I boschi circostanti offrono ombra e frescura anche nei giorni più caldi.

Rifugio Donegani – Orto di Donna

Non lontano dal Rifugio Orto di Donna, ma più accessibile in auto, il Rifugio Val Serenaia – noto anche come Rifugio Donegani – è situato a 1.140 metri nel cuore delle Apuane. Base ideale per numerose escursioni, tra cui quelle al Monte Pisanino, alla Foce di Giovo e alla Tambura. Ospita anche eventi legati alla montagna ed è molto apprezzato per la sua cucina.

Rifugio Città di Massa – Monte Altissimo

Situato a 1.540 metri sul Monte Altissimo, nelle Alpi Apuane, è uno dei rifugi più panoramici della regione. Si raggiunge con una camminata impegnativa ma appagante, ed è un vero balcone naturale sul mare Tirreno e la costa apuana. Qui si respira l’autenticità della montagna, tra marmo, vento e silenzi. Ottimo per chi cerca un’esperienza più avventurosa.

Questi cinque rifugi rappresentano una valida alternativa alla costa, ideali per rigenerarsi nei mesi più caldi e riscoprire il lato montano della Toscana. Che si tratti di una gita di un giorno o di un fine settimana, la montagna offre sempre una risposta silenziosa ma potente al caldo estivo.