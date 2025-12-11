Arezzo, capienza massima di 2mila persone per piazza della Libertà a Capodanno

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Questa mattina (11 dicembre) si è tenuta in prefettura, una riunione del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica.

La seduta è stata presieduta dal prefetto Clemente di Nuzzo, e ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, dei rappresentanti del Comune di Arezzo, della Provincia di Arezzo e della emergenza sanitaria della Asl Toscana Sud est.

L’attenzione del comitato si è concentrata in primo luogo sulla pianificazione dei dispositivi di sicurezza in vista degli eventi organizzati per celebrare l’ultimo dell’anno. L’evento principale, che si svolgerà in piazza della Libertà con una serata di musica dal vivo e un dj set, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti della provincia e prevede un notevole flusso di visitatori.

Durante la riunione, dopo un’attenta e aggiornata verifica di tutti gli aspetti legati alla sicurezza della manifestazione, è stato stabilito che le misure già adottate negli anni precedenti saranno integralmente riproposte e ulteriormente rafforzate. Per l’evento è stata fissata una capienza massima di 2mila persone ed è stato previsto che ai varchi di accesso alla piazza saranno effettuati controlli sul contenuto di borse e zaini.

Verrà assicurato un impegno significativo durante tutta la durata dell’evento, al fine di prevenire e gestire eventuali episodi spiacevoli. Saranno, altresì adottate, da parte del Comune di Arezzo, ordinanze di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in vetro e ordinanze di gestione della viabilità.

Considerato l’elevato afflusso previsto, saranno attivati servizi di sicurezza sia con personale in abiti civili sia in divisa, garantendo così una vigilanza capillare su tutta l’area interessata dalla manifestazione. Tutte le forze di polizia, i vigili del fuoco e il personale del 118 prenderanno parte alle operazioni, assicurando il completamento di tutti i servizi necessari.

Sono state discusse le linee generali della pianificazione della sicurezza dell’evento, con particolare attenzione anche agli aspetti sanitari, in modo da evitare qualsiasi tipo di turbativa. È stato inoltre sottolineato il ruolo strategico degli organizzatori, sia pubblici sia privati, che sono chiamati a contribuire in modo attivo, professionale e competente alla definizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle manifestazioni pubbliche.

In tale contesto, è stata ribadita l’importanza di una collaborazione istituzionale efficace e diretta tra le varie amministrazioni coinvolte e gli incaricati all’allestimento dell’evento, con l’obiettivo di favorire la migliore riuscita della manifestazione.

Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema della sicurezza nelle aree urbane. Il prefetto ha evidenziato quanto sia fondamentale instaurare una collaborazione strutturale e continuativa tra le Amministrazioni comunali e le forze di polizia. Le operazioni ‘ad alto impatto’ stanno già producendo risultati molto positivi.

In particolare, sono state analizzate alcune aree sensibili della città, dove i controlli saranno intensificati e verranno effettuate verifiche aggiuntive anche sulla viabilità.