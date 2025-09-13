Arezzo, tragico incidente in via Anconetana: muore un 50enne

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio (12 settemnre) lungo via Anconetana, ad Arezzo. La vittima è un 50enne aretino, titolare di una pizzeria in città.

Secondo una prima ricostruzione, la moto sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente con un’auto. L’impatto è stato violentissimo. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118: l’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Careggi, a Firenze. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni, apparse subito disperate, non hanno lasciato scampo.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, mentre la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.