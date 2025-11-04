Auto in fiamme a Terranuova Bracciolini, intervengono i vigili del fuoco

20.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Cronaca
REDAZIONE
TERRANUOVA BRACCIOLINI – Auto in fiamme, intervengono i vigili del fuoco. 

Ieri sera (3 novembre) i pompieri del comando di Arezzo sono intervenuti nel Comune di Terranuova Bracciolini per l’incendio di un’autovettura.

La squadra giunta sul posto ha provveduto tempestivamente a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando il propagarsi del rogo.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri, per gli adempimenti di loro competenza.

Non si segnalano persone coinvolte.

