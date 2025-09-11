Auto si ribalta in autostrada, illesi i due occupanti

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Si ribalta in autostrada con l’auto, illesi in due.

I vigili del fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti intorno alle 12,30 per un incidente stradale in autostrada A1 al chilometro 378 in direzione Nord.

Coinvolta una sola autovettura ribaltatasi con due occupanti che, all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco erano già fuori dall’abitacolo. L’intervento è servito per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area.

Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano, l’emergenza sanitaria e la polizia stradale.