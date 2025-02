Carambola fra tre mezzi pesanti sulla A1, uno si incendia

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTE SAN SAVINO – Incidente stradale e A1 chiusa a lungo al chilometro 368 in direzione nord per un incidente tra tre mezzi pesanti di cui uno è finito in fiamme.

Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato ed è arrivato con i suoi mezzi sul posto. Un 52enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Monte San Savino, la Misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco di Arezzo e le forze dell’ordine.