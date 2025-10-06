Cavallo cade in un fossato: recuperato dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLION FIORENTINO – Incidente fortunatamente risolto in maniera positiva nella serata di ieri (5 ottobre) nell’Aretino.

I vigili del fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti a Montecchio nel comune di Castiglion Fiorentino, per soccorrere un cavallo.

L’animale era caduto in un fossato di circa due metri di profondità e non riusciva a liberarsi e l’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso a imbracare l’equino e, con l’ausilio di un mezzo agricolo che è stato reperito sul posto, a sollevarlo e riportarlo sul piano strada.

A quel punto il cavallo è stato affidato ai proprietari, che erano presenti e alle cure di un veterinario.