9.8 C
Firenze
giovedì 12 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Colpo al clan Santapaola-Ercolano: sequestri da 11 milioni di euro anche ad Arezzo

Sotto i sigilli delle Fiamme Gialle sono finite tre società a responsabilità limitata operanti nel settore delle costruzioni e della compravendita immobiliare

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Colpo al clan Santapaola-Ercolano: sequestri da 11 milioni di euro anche ad Arezzo (foto Sala Stampa Gdf)
1 ' di lettura

CATANIA – La Guardia di Finanza di Catania ha sferrato un colpo durissimo agli interessi economici del clan Santapaola-Ercolano, eseguendo un sequestro antimafia da quasi 11 milioni di euro tra le province di Catania e Arezzo. Il provvedimento, emesso dal tribunale etneo su richiesta della procura distrettuale, colpisce il patrimonio riconducibile a Carmelo Salemi, 57 anni, ritenuto un elemento di vertice del gruppo di Picanello, e all’imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa, considerato dagli inquirenti organicamente asservito agli interessi della cosca.

L’operazione odierna rappresenta lo sviluppo patrimoniale dell’inchiesta Oleandro del 2024, che aveva già portato all’arresto di 16 persone per reati che spaziano dall’associazione mafiosa all’estorsione, fino al traffico di stupefacenti. Secondo le indagini condotte dal Gico e dal Nucleo di polizia economico finanziaria, Papa avrebbe messo le proprie aziende a completa disposizione di Salemi per riciclare ingenti somme di denaro contante, frutto delle attività illecite del clan mafioso.

Sotto i sigilli delle Fiamme Gialle sono finite tre società a responsabilità limitata operanti nel settore delle costruzioni e della compravendita immobiliare. Il sequestro non riguarda solo le quote societarie, ma l’intero compendio aziendale che comprende un vasto patrimonio immobiliare sparso tra la Sicilia e la Toscana.

Il dettaglio del patrimonio sequestrato è imponente: 62 fabbricati, di cui 24 nel catanese e ben 38 in provincia di Arezzo, oltre a 16 terreni suddivisi tra le due aree geografiche. A completare il quadro del sequestro, che ammonta precisamente a 10,8 milioni di euro, vi sono anche le disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti riconducibili ai due indagati. L’operazione conferma la tendenza delle cosche etnee a reinvestire i proventi illeciti nel settore edilizio toscano, cercando di mimetizzare i capitali sporchi in mercati immobiliari apparentemente distanti dalle dinamiche criminali d’origine.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
10.1 °
9.3 °
84 %
2.7kmh
75 %
Gio
14 °
Ven
17 °
Sab
15 °
Dom
18 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1335)ultimora (1213)Eurofocus (48)sport (45)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati