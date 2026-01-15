12.4 C
Crolla una palazzina ad Arezzo: ci sono feriti, si scava fra le macerie

Attivato il sistema delle maxiemergenze con vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine: L'episodio intorno alle 17,30 in località Il Matto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

AREZZO – Paura e timore ad Arezzo per il crollo di una palazzina di due piani in località Il Matto ad Arezzo, poco prima delle 17,30. 

Per l’intervento, ancora in corso, sono stati attivati l’elisoccorso Pegaso2, l’auto medica di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata dlla Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Croce Rossa Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco arezzo e le forze dell’ordine. Poi sono state richieste in aggiunta un’ambulaza della Misericordia di Arezzo e un’altra ambulanza della Croce Rossa di Arezzo.

È stato attivato il gruppo maxiemergenze del 118 Arezzo per seguire la vicenda. Non è escluso la presenza di vittime sotto le maceria. 

L’evento ha causato il crollo parziale della struttura e lo sviluppo di un incendio che è stato estinto dal personale dei vigili del fuoco. Dopo i primi controlli risultano alcune persone ferite, già affidate alle cure dei sanitari, ma proseguono le operazioni di ricerca tra le macerie per scongiurare la presenza di altre persone rimaste coinvolte.

Il bilancio, del tutto provvisorio è di un uomo di 63 anni e una donna di 71 trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato. Una donna di 76 anni gravemente ustionata è stata trasportata con l’ambulanza della Croce Bianca e un medico a bordo in codice rosso al centro grandi ustionati di Cisanello. 

© Riproduzione riservata

