Due feriti gravi nello scontro frontale sulla strada regionale 71

AREZZO – Un grave scontro frontale ha scosso la mattinata di oggi (19 gennaio) lungo la strada regionale 71, in località Ceciliano, alle porte di Arezzo. Poco dopo le 10,30, per cause ancora al vaglio della polizia municipale, due autovetture si sono scontrate violentemente, trasformando un tratto di strada solitamente trafficato in uno scenario di soccorsi frenetici.

Attivata immediatamente la macchina dell’emergenza della Asl Toscana Sud Est. Sul posto è confluito un imponente dispiegamento di mezzi: l’auto-infermieristica di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata di Subbiano, e i mezzi Blsd della Croce Bianca e della Croce Rossa di Arezzo. I vigili del fuoco del comando aretino hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatori per liberare i conducenti dalle lamiere accartocciate, permettendo così ai sanitari di prestare le prime cure vitali.

Il bilancio è di due feriti gravi, entrambi trasportati in codice rosso. Ad avere la peggio è stato un uomo di 81 anni, per il quale è stato richiesto l’intervento d’urgenza dell’elisoccorso Pegaso 1. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l’anziano è stato verricellato e trasportato in volo verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, centro d’eccellenza per i traumi complessi. L’altro conducente, un uomo di 45 anni, è stato invece trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale San Donato di Arezzo.

Il traffico sulla SR71 ha subito pesanti ripercussioni, con lunghe code in entrambe le direzioni per consentire i rilievi della Polizia Municipale e la successiva bonifica della sede stradale. L’incidente riaccende i riflettori sulla pericolosità di alcuni tratti della viabilità aretina, specialmente in condizioni di traffico intenso.