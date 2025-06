Duplice omicidio a Bologna, una vittima è originaria di Arezzo

La polizia ha immediatamente cercato un uomo che, da agosto scorso, condivideva saltuariamente l’appartamento con le due vittime: il 48enne Gennaro Maffia, nato in Venezuela ma cittadino italiano. È stato fermato all’aeroporto di Barcellona in arrivo con un volo partito dal Marconi di Bologna.

Sui due cadaveri, trovati in un lago di sangue nell’appartamento, ha lavorato la polizia scientifica per repertare tutto quanto necessario alle indagini, poi i corpi sono stati trasportati in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia.